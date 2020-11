RODRIGUE ST-HILAIRE

Marie-Laure



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 novembre 2020, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédée Mme Marie-Laure Rodrigue, épouse de feu Jacques St-Hilaire, fille de feu Lionel Rodrigue et de feu Marie-Anne Poulin. Autrefois de Beauport, elle demeurait à Saint-Odilon-de-Cranbourne. Étant donné les circonstances actuelles, en période de covid, selon les normes de salubrité présentement en vigueur (tout en respectant un nombre maximal de 25 personnes à l'intérieur),la famille recevra les condoléances : dimanche le 22 novembre de 13 h à 16 h, lundi le 23 novembre de 9 h à 10 h 45, au funérarium duLa direction a été confiée à laElle laisse dans le deuil sa fille Marielle (Michel Mathieu); ses petites filles adorées : Claudia (Keith Baatz) et Émanuelle Mathieu (David Dulac); ses arrière-petits-enfants chéris : Leyla-Jade Dulac, Hayden Dulac et Noah James Baatz. Elle était la sœur de Jean-Guy (feu Ghislaine St-Hilaire), Patrick (Huguette St-Louis), Paul-Eugène (Irène Roy), Normande (feu Camil Gilbert), feu Éloi (Antoinette Gilbert), Placide (Gisèle Deraspe), Michel (Jocelyne Poulin), Clémence, Colette (Paul Robitaille), Victoire (Richard Bolduc), Eddy (Luce Poulin), Jean-Pierre, Richard (Pierrette Beauchamps) et Guylaine. Elle était la belle-sœur de feu Norbert (Marielle Roy), Jean-Yves (Fernande Touzin), feu Ghislaine (Jean-Guy Rodrigue), Édith (Dorian Nadeau), Normande (Camil Cadoret), Emilien, Ginette (Gilles Gauthier), Alain (Lisette Boucher) et Solange (feu Bernard Boucher). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du Centre Curé-Larochelle de Saint-Odilon pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Curé-Larochelle (377 Rue Langevin, Saint-Odilon, QC G0S 3A0) : https://www.residences-quebec.ca/en/retirement-home/centre-cure-larochelle/1331