ROYER, Diane



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 15 novembre 2020, à l'âge de 69 ans et 2 mois, est décédée madame Diane Royer, fille de feu madame Françoise Blouin et de feu monsieur Pierre Royer. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils Carl Groleau (Patricia Boucher), sa petite-fille Elisabeth; ses frères et sœurs: feu Réjeanne (feu Lucien Maheux), Jacques, Paul-Aimé (Carole Boutin), Raynald (Ginette Baribeau), feu Jean-Louis (Francine Allard), Claude, Jocelyn (Diane Larochelle), Gislaine (Réal Laforge), Line et Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tout l'accompagnement et les soins apportés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Fibrose Kystique Canada, téléphone : 418 653-2086, site web : www.fibrosekystique.ca. Une cause qui lui tenait à coeur.