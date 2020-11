Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Été 85 : Un film qui fait du bien

Après Luca Guadagnino et son drame Appelle-moi par ton nom, c’est au tour du cinéaste français François Ozon de filmer les premiers émois amoureux entre deux adolescents durant les années 1980. Le résultat, qui se situe quelque part entre le suspense et le film pour ados, m’a totalement charmé. Avec Été 85, son 19e long métrage, Ozon signe une œuvre lumineuse, tendre et nostalgique qui respire la joie de vivre.

▶ Où : offert sur la plateforme en ligne des Cinémas Beaubien, du Parc et du Musée.

▶ Prix : 12 $

— Maxime Demers

Un clip Incontournable signé Guylaine Tanguay

Impossible de rester insensible à L’incontournable, le plus récent extrait de Guylaine Tanguay. Prenant elle-même la plume pour ce titre inspiré du décès de sa belle-mère, la chanteuse signe ici la pièce la plus poignante de son vaste répertoire qui, on l’avoue, nous ébranle encore à chaque écoute, et ce, plus de six mois après l’avoir entendue pour la première fois. Mise en images ce mois-ci pour souligner l’arrivée de son album Country sur les tablettes des disquaires, L’incontournable prouve hors de tout doute que le titre de nouvelle reine du country sied parfaitement bien à Guylaine Tanguay.

— Bruno Lapointe

Fairfly

Dans une période où le mot réinventer est omniprésent, la pièce Fairfly, de la compagnie La Manufacture, tombe à point.

À l’affiche jusqu’au 12 décembre, en webdiffusion, cette production qui met en vedette Mikhaïl Ahooja, Sonia Cordeau, Simon Lacroix et Raphaëlle Lalande, raconte l’histoire de quatre amis qui, voyant leurs emplois menacés, décident de lancer leur propre entreprise.

Fairfly propose avec humour et réalisme, à travers les moments de frénésie et les embûches, les défis liés à se lancer en affaires. Et c’est très réussi et divertissant.

▶ Où : lalicorne.tuxedobillet.com

▶ Prix : 20 $

— Yves Leclerc