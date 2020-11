PLEAU, Fleurette Hardy



Subitement à son domicile, le 14 novembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Fleurette Hardy, épouse de feu monsieur Bruno Pleau. Elle était la fille de feu dame Jeanne Papillon et feu monsieur Lorenzo Hardy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 9 h 30 à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses fils : Yves (Linda Boutin), Jean (Micheline Moisan) et Michel (Nancy Letarte-Tremblay); ses petits-enfants : Gabrielle, Dominic, Jean-François, Cédrik, Bruno et Simon; ses frères et sœurs : Gérard (Pierrette Verret), feu Hubert (Denise Guillot), René-Jean (feu Jeannine Genest), feu Gilles et Danielle (feu Réjean Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pleau : feu Jeanne (feu Armand Lavoie), feu Roland (feu Madeleine Boulé), feu Simone, feu Pauline (feu André Choquette), Yvette (feu Raymond Savard), feu Henriette (feu Jean-Baptiste Trudel), feu Pierrette, Claude (Madeleine Robitaille), feu Jean-Marc (Monique Lemieux), feu Renée (Armand Paquet), feu Gilles (Diane Durand), Réal (Denise Bilodeau), Nicole (Jean-Louis Savard) et Danielle (Douglas Brown); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387 ou à la Fondation Diabète Québec, 500-3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, tél.: (514) 259-3422 ou au 1-800-361-3504, par internet: diabete.qc.ca La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier Athos.