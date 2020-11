BRIND'AMOUR, Paul-Henri



Au C.H. Saint-Augustin, Beauport (Unité Covid19), vendredi le 13 novembre 2020, à l'âge de 93 ans et 6 mois. Résidait au C.H. d'Assise de Québec est décédé monsieur Paul-Henri Brind'amour, époux de feu dame Thérèse Goulet.Une pensée à son égard lui rendra un très grand hommage. Il laisse dans le deuil sa fille Lise (Richard Labranche); son petit-fils Michaël Labranche (Alice Bergeron); sa sœur Rollande (Claude Couture); son beau-frère Gilles Pouliot (feu Thérèse Brind'amour); sa belle-sœur Madeleine Nolin (feu Eugène Goulet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Michel (1952-2017) et le grand-père de sa petite-fille Marika Arianne (1988-2015). Il était aussi le frère de feu Camil (feu Yolande), feu Cécile (feu Fred), feu Jean-Marie (feu Colette) et le beau-frère de feu Paul Goulet (feu Jeanne D'arc), feu Georges-Henri (feu Madeleine), feu Charles (feu Gilberte), feu Jeannette (feu Roger) et feu Fernande (feu Lauréat). La famille désire remercier le C.H. D'Assise pour les bons soins prodigués à son égard.