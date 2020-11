RENAUD, Alma



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 novembre 2020, est décédée à l'âge de 91 ans madame Alma Renaud, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Marois. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon Renaud et de feu dame Rose-Anna Voyer. Elle demeurait à Québec, autrefois de St-Augustin-de-Desmaures.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Fernand (Nicole Lachance), André (Francine Lainé), Jeannine (Richard Bouchard), Michel (Diane Goulet), Marcel, Lorraine (Jules Giguère), Ghislaine (Rock Malouin) et Lise; ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et ses belles-sœurs ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son fils: feu Christian. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), via leur site internet: https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons La famille tient à remercier le personnel du Manoir de la Rivière, où elle à passé ses 4 dernières années, ainsi qu'à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.