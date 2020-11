DROLET, Louise



À Québec, le 10 novembre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé madame Louise Drolet, fille de feu monsieur Jean-Paul Drolet et madame Anne-Marie Joly. Elle était la conjointe de feu René Lanouette. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie et l'inhumation aura lieu ultérieurement aux Jardins Québec. Elle est allée rejoindre son frère feu Michel Drolet. Elle laisse dans le deuil outre sa mère Anne-Marie Joly, sa belle-sœur Francine Savary, son oncle Marc Joly (Adrienne Routhier), ainsi que plusieurs cousines, cousins et amies, amis. Un merci spécial à sa belle-sœur Francine Savary pour sa présence, son soutien ainsi que son aide au cours des derniers mois. Merci à ses fidèles amies qui l'ont accompagnée tout au long de sa maladie: Céline, Michelle, Pierrette, Lise et Pierre. À tous ceux qui ont apporté un soutien physique et moral, nous vous remercions du plus profond de notre cœur pour votre respect, votre amour et votre présence. Merci au Docteur Morency et l'équipe de soins palliatifs pour leur présence et leur compassion. Un merci au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et aux intervenants pour leur écoute, leurs soins et toute leur attention. Un grand merci au personnel des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour les merveilleux soins de fin de vie qu'ils ont donnés à Louise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale, 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc), G1N 2W1, tél. : (418) 691-0766 ou la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus Fondation, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385.