TURCOTTE, Céline Langlais



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec le 5 novembre 2020, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédée dame Céline Langlais, épouse de monsieur Paul Turcotte, fille de feu monsieur Samuel Langlais et de feu madame Athala Moquin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son dévoué mari, sa fille Marie-Elaine (Guy Rochette); son fils Vincent (Natacha Langlais); son frère André (Charlotte Pelletier); sa sœur Suzanne (Michel Pelletier); son beau-frère Albert Turcotte (Louisette Coursy), ses cinq petits-fils: Samuel, Gabriel (alexandra Sylvain), Nicolas, Philippe (Mélanie Brisson) et Charles. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, des amis et de nombreuses amies.La direction des funérailles a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de même que l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, 1134 Grande Allée Ouest, bureau 301, Québec (QC) G1S 1E5, https://michel-sarrazin.ca/don-en-memoire ou à la Fondation de CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (QC) G1L 3L5. https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/