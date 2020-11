LESSARD, Yvan



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 21 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Yvan Lessard. Il était le fils de feu madame Bernadette Poulin et de feu monsieur Wilbrod Lessard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Marc Ross) et Martin; son petit-fils Félix Émond-Lessard; la mère de ses enfants Madame Lorraine Gauthier; ses frères Gilles (Christine Ziemiak) et Jacques (Alain Lemieux) ; sa sœur feu Ginette (feu Marcel Bédard). Il laisse également dans le deuil sa filleule Marie-Claude Bédard, ainsi que son neveu et ses nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement très spécial à tout le personnel du 4e étage du Centre d'Hébergement Du Fargy qui l'ont accompagné dans les derniers moments de sa vie. Également au Dr Marie Picard du Centre du Fargy et au Dr Patrick Bernier de l'Hôpital Christ-Roi. Aussi un merci tout spécial à son frère Jacques pour son grand dévouement auprès d'Yvan depuis les dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (fonds dédiés en cardiologie) téléphone : 418-656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org .