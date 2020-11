VAILLANCOURT, Rita



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ), le 27 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Rita Vaillancourt, fille de feu dame Marie-Rose Roussel et feu monsieur Théodore Vaillancourt. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Marlène Ruel (Denis Dubeau); sa petite-fille Véronique Dubeau (Julien Deveault); ses sœurs: Monique, Denise, Marjolaine (feu Yvon Cormier), Gisèle (Serge Archibald) et Line; son frère Richard (Huguette Latouche); ses grandes amies: Joyce Lallemand, Bernadette Lebrun et Sylvie Rochette; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ) et tout particulièrement l'équipe des soins palliatifs pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, tél. : (418) 656-4999, www.fondation-iucpq.org