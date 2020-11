Drew Brees a 11 côtes fracturées

Le quart-arrière des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees a révélé samedi que des radiologies ont révélé huit fractures à droite et trois à gauche au niveau de ses côtes, bien plus qu’il n’avait été annoncé lundi.

C’est le journaliste du réseau ESPN Ed Werder qui a rapporté la nouvelle à la suite d’une discussion avec le principal intéressé. Vendredi, les Saints avaient placé le nom de Brees sur la liste des absents pour trois matchs, alors qu’il avait révélé avoir été victime de cinq fractures.

La cage thoracique humaine est composée de 12 côtes de chaque côté, ce qui signifie que le vétéran de 41 ans compte des fractures à près de la moitié d’entre-elles.

Toujours selon Werder, les médecins de Brees sont encouragés par les progrès effectués par le joueur. Le pivot a subi un pneumothorax et plusieurs côtes cassées lors de contacts dans les matchs des semaines 9 et 10, respectivement face aux Buccaneers de Tampa Bay et aux 49ers de San Francisco.

Brees espère toujours pouvoir revenir au jeu à temps pour la 14e semaine d’activités.