CHOUINARD, Roland



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Roland Chouinard, survenu à Québec le 10 novembre 2020. Il était l'époux de madame Anne-Marie Bernier, fils de feu dame Annette Robichaud et de feu monsieur Marc Chouinard. Il habitait à Québec (secteur Cap-Rouge). La famille vous accueillera au. Si vous le souhaitez, vous pouvez transmettre vos messages de sympathie via le site web de Lépine Cloutier Athos, avis de Décès. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cours du printemps - été 2021. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Manon, Nadine (Francis Belleau) et Marc; sa sœur Hélène (Gérald Maltais); son beau-frère Gilles Bernier (Thérèse Martin); son neveu et sa nièce de la famille Fournier: Nathalie et Benoit; son neveu et ses nièces de la famille Maltais: Pascale, Dominic et Josée Anne Maltais ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes et amis(es). Outre ses parents, il est parti rejoindre sa sœur feu Claudette Leclerc Bernier Fournier (Louis-Georges Fournier) et son beau-père feu Ludger Gaudreault (époux en secondes noces de sa mère Annette Robichaud). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don : Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada: 110-1525 Carling Avenue, Ottawa, ON K1Z 8R9 Tél. 1-855-932-5078Courriel: dons@coeuretavc.cahttps://hsf.donorportal.caFondation des maladies de l'œil: 1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec, QC G2K 1L9. Tél. (418) 654-0835 ou 1 877 654-0835https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org