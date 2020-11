[EN DIRECT 21 novembre 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 57 688 304

Décès : 1 374 557

CANADA

Cas : 320 676, 129 699 au Québec

Décès : 11 324 décès, 6774 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU 21 NOVEMBRE 2020

9h00 | L’Iran ferme les commerces non essentiels dans de nombreuses villes.

AFP

L’Iran a annoncé samedi la fermeture des commerces non essentiels dans la majorité des villes du pays et pour une durée allant jusqu’à deux semaines, imposant de nouvelles mesures restrictives afin de juguler l’épidémie de nouveau coronavirus dans le pays.

« Avec ces nouvelles restrictions, nous voulions seulement dire au peuple que le problème du coronavirus est très sérieux » dans la République islamique, a indiqué le président Hassan Rohani lors d’une réunion du Comité de lutte contre le virus, retransmise à la télévision.

Dans les zones au risque épidémiologique le plus élevé, seuls les commerces considérés essentiels restent ouverts, notamment les centres sanitaires, le secteur alimentaire, la presse, le transport public, les pharmacies, les banques et les stations-service.

Selon le Comité, plus de 53 millions de personnes (dans un pays de plus de 80 millions habitants) sont concernées par ces « restrictions draconiennes » appliquées dans plus de la moitié des villes iraniennes, dont Téhéran et les 30 autres capitales provinciales.

Selon les données officielles, plus de 400 personnes décèdent chaque jour du virus en Iran depuis début novembre, poussant M. Rohani à parler d’une « troisième vague » épidémique.

Le ministère de la Santé a enregistré samedi 431 décès lors des dernières 24 h, portant le bilan de la pandémie à 44 327 morts en Iran (pour 841 308 cas confirmés), pays de loin le plus touché du Proche et Moyen-Orient.

8h37 | COVID-19 : le gouvernement polonais déconseille les voyages à Noël, maintient les restrictions.

AFP

Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a formellement déconseillé samedi aux Polonais de voyager pendant la période de Noël et a annoncé que la plupart des restrictions anticoronavirus seraient maintenues.

« S’il vous plaît, ne prévoyez aucun voyage », a-t-il déclaré en conférence de presse, soulignant que le gouvernement envisageait d’imposer des restrictions aux déplacements.

Il a indiqué que les théâtres, bars et restaurants resteraient fermés au moins jusqu’au 27 décembre, et que l’enseignement continuerait à se faire à distance. Mais les centres commerciaux rouvriront totalement à partir du 27 novembre.

« La situation reste très grave », a-t-il estimé, en soulignant la forte mortalité due à la COVID-19 même si le nombre de nouveaux cas s’est stabilisé.

Le ministère de la santé a enregistré samedi 574 morts en 24 heures, ce qui porte le total à 13 288 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas quotidiens de contamination s’établit à 24 213.

Sur la semaine écoulée, la Pologne arrive en troisième position pour le nombre des décès dans l’Union européenne après l’Italie et la France, selon un décompte fait par l’AFP.

4h02 | La Russie a enregistré samedi de nouveaux records en termes d’infections et de décès quotidiens du nouveau coronavirus, deux jours après avoir dépassé la barre des deux millions de malades.

AFP

3h20 | La pandémie de Covid-19 a certes permis une éclaircie dans les ciels pollués des grandes métropoles confinées, mais les experts s’inquiètent surtout d’une relation possiblement toxique entre la pollution de l’air et le virus respiratoire.

AFP

1h00 | Une infirmière dans la jeune vingtaine a dû mettre sur pause ses études à l’université en plus d’être en arrêt de travail depuis six mois à cause d’une infection à la COVID-19 qui l’a terrassée.