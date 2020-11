Féérie et magie des Fêtes

Photo courtoisie

L’équipe du Marché de Noël allemand de Québec vient de transformer, en partenariat avec la SDC Vieux-Québec, les jardins de l’hôtel de ville en «Jardins de Noël allemand de Québec». Dès aujourd’hui (jusqu’au 3 janvier 2021), illumination féérique, sapins étincelants, mélodies enchanteresses, animation éphémère et quelques kiosques en bois consacrés à la vente de petites douceurs artisanales et de produits typiques allemands se voudront un clin d’œil au traditionnel Marché de Noël allemand de Québec, qui ne pourra avoir lieu cette année. Les Jardins de Noël allemand de Québec seront illuminés de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. www.noelallemandquebec.com.

Prix Hommage Aînés

Photos courtoisie

La remise des Prix Hommage Aînés 2020 du gouvernement du Québec, qui vise à souligner l’apport d’une personne aînée œuvrant bénévolement dans sa région pour favoriser le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société, s’est déroulée de façon virtuelle le 9 novembre dernier en présence de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qui a souligné l’engagement bénévole exceptionnel de 18 personnes aînées provenant de toutes les régions du Québec. Je vous en présente six ce matin dans les régions où Le Journal de Québec est offert. Robert St-Denis (photo 1), Capitale-Nationale; Élizabeth Bourque (2), Chaudière-Appalaches; Suzanne Carrière (3), Saguenay–Lac-Saint-Jean; Richard Rancourt (4), Bas-Saint-Laurent; Angèle Bélanger (5), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; et Claudette Roussel (6), Côte-Nord.

Citoyen d’honneur

Photo courtoisie

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a décerné, le 10 novembre dernier, le titre de Citoyen d’honneur de la Ville de Lévis pour l’année 2020 à Roger Parent, fondateur du groupe immobilier Logisco et de la Fondation Elizabeth et Roger Parent. Ce titre de Citoyen d’honneur met en lumière le parcours de Lévisiennes et de Lévisiens d’exception. Depuis plus de 50 ans, Logisco façonne le visage immobilier de la ville de Lévis. Philanthrope, monsieur Parent, originaire de la Beauce, et douzième d’une famille de seize enfants, a aussi contribué de façon exceptionnelle à solidifier le tissu social de la région de Lévis, notamment par le biais de sa fondation, en s’engageant à combattre la solitude chez les personnes aînées. Fondé en 1967, Logisco, aujourd’hui dirigé par son fils Michel, compte maintenant 350 employés et un parc immobilier de 700 M$. Sur la photo, Élizabeth Bilodeau, Roger Parent et Gilles Lehouillier.

Anniversaires

Alex Tanguay (photo) assistant-entraîneur du Wild de l’Iowa, le club-école du Wild du Minnesota dans la Ligue américaine de hockey, 41 ans... Yolande James, ex-députée de la circonscription de Nelligan à l'Assemblée nationale du Québec de 2004 à 2014 dans le caucus libéral et analyste politique à RDI, 43 ans... Marie-France Goudreault, consultante en événementiel, 54 ans... Nicollette Sheridan, actrice anglaise, 57 ans... Jacques Trudel, ex-directeur des ventes locales et régionales pour Le Journal de Québec, 59 ans... Sophie Lorain, actrice, réalisatrice et productrice québécoise, 63 ans.

Disparus

Le 21 novembre 2019: Andrée Lachapelle (photo), 88 ans, comédienne, actrice et grande dame de la scène culturelle québécoise qui a fait carrière pendant près de 70 ans... 2018: Raynald Tremblay, 73 ans, vice-président de Capitale Chrysler... 2017: David Cassidy, 67 ans, chanteur et acteur américain et idole populaire des années 70... 2015: Bob Foster, 76 ans boxeur américain... 2014: Claude Sylvestre, 87 ans, réalisateur, un artisan de la première heure de Radio-Canada... 2013: Maurice «Mad Dog» Vachon, 84 ans, lutteur québécois... 2007: Tom Johnson, 79 ans, 6 coupes Stanley, 15 saisons dans la LNH (Montréal et Boston)... 1993: Bill Bixby, 59 ans, acteur (Dr David Banner) dans L’Incroyable Hulk... 1992: Jean-Paul Ladouceur, 71 ans, peintre, créateur des personnages de Pépinot et Capucine.... 1970: Newsy Lalonde, 83 ans, avec le Canadien de Montréal pendant 21 ans.