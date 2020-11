La fin de match la plus absurde de l’histoire du sport?

Les tirs de barrage opposant Orlando City et le New York City FC ont donné droit à l’une des scènes les plus absurdes de l’histoire du sport, samedi.

Alors que Lions menaient 4 à 3 dans les tirs au but, le gardien d’Orlando City Pedro Gallese a réalisé un arrêt qui aurait pu mettre un terme au match.

Mais la reprise a démontré que le gardien avait bougé trop vite et l’arbitre lui a donc décerné un deuxième carton jaune (il en avait reçu un lors de la prolongation), ce qui lui a valu une expulsion.

Orlando a donc tenté d’envoyer son gardien substitut Brian Rowe dans la mêlée, mais les Floridiens avaient déjà écoulés leurs cinq changements.

C’est donc le défenseur Rodrigo Schlegel qui a sauté dans la mêlée au poste de gardien. Après avoir accordé deux buts, le joueur d’Orlando a réalisé un arrêt important devant Gudmundur Thórarinsson.

Benji Michel a finalement délivré les siens avec le but de la victoire!

Voyez la séquence complètement folle dans la vidéo ci-dessus.