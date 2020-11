Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

• À lire aussi: Tout miser sur Noël

François Legault, Simon Jolin-Barrette, CAQ

Capture d'écran, TVA nouvelles

On sait que le ministre responsable de la Langue est prêt à déposer un plan pour renforcer la protection du français, et que le premier ministre aimerait bouger aussi, mais pas tout de suite. Bravo pour les intentions, mais il faudra attendre encore...

Jean-François Roberge, CAQ

Photo POOL Josie Desmarais, Journal Métro

François Legault a suscité bien des craintes en évoquant deux semaines sans école dans le cadre d’un congé scolaire allongé. Mais le ministre a consulté et entendu tout le réseau de l’éducation mercredi, et la solution retenue a rallié tant les parents que les profs et les directions d’écoles.

Isabelle Charest, CAQ

Photo Mario Beauregard

Il était temps que l’on mette en place des personnes indépendantes pour traiter les allégations d’agressions sexuelles et de harcèlement dans les clubs de sport amateur, où trop d’entraîneurs ont été protégés dans le passé. L’ex-patineuse accumule de bons coups dans ses responsabilités sportives.

Émilise Lessard-Therrien, QS

Capture d'écran, TVA nouvelles

L’initiative est presque passée sous silence, mais la députée solidaire a récemment déposé un projet de loi qui forcerait les épiceries à distribuer leurs biens invendus à des organismes reconnus. La réduction du gaspillage alimentaire est un objectif louable.

En vrac

Mitch et les péquistes

Photos Agence QMI

Ça ne volait pas haut, sur Twitter, dans un échange acerbe entre Mitch Garber et le chef parlementaire du PQ en début de semaine. L’homme d’affaires a traité Pascal Bérubé de «asshole» et le nouveau chef péquiste PSPP d’hypocrite.

Le navire de l’horreur

Photo Agence QMI

On imagine le ministre des Transports, François Bonnardel, se réveiller en sueur, en sursaut. Mais ce n’est pas un cauchemar. C’est la réalité. Le navire F.-A.-Gauthier est encore en bris mécanique. Et l’hiver n’est pas commencé...