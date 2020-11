Emerson, Lake and Palmer: les débuts de trois virtuoses

En novembre 1970, trois virtuoses débarquaient sur la planète rock avec un mélange de folk, de jazz, de rock progressif et d’éléments de musique classique. Le premier album de la formation britannique Emerson, Lake and Palmer a aujourd’hui 50 ans.

L’album éponyme a fait son apparition le 20 novembre 1970 en Europe et le 1er janvier 1971 en Amérique du Nord. Un opus sur lequel on retrouve le simple Lucky Man, Take a Pebble, Knife-Edge et l’instrumentale Tank avec un solo de batterie.

Emerson, Lake and Palmer réunissait la virtuosité et la dextérité du claviériste Keith Emerson, capable de déplacer ses doigts à toute vitesse sur les claviers, la voix unique du chanteur-bassiste-guitariste Greg Lake et le brio de Carl Palmer à la batterie. Un trio qui allait vendre 48 millions d’albums en carrière.

Débuts sur scène

Le trio a fait ses débuts sur scène avant de lancer son premier album, enregistré en trois mois, dans les studios Advision, à Londres.

Il a donné son premier concert le 23 août 1970 dans une petite salle de spectacle de Plymouth, en Angleterre. Six jours plus tard, Emerson, Lake et Palmer jouaient devant une foule estimée à 600 000 personnes lors du Festival de l’île de Wight, au Royaume-Uni. Tout juste avant les Doors et les Who.

Les influences classiques sont présentes tout au long de l’album. The Barbarian est construite à partir de la pièce Allegro Barbaro du compositeur hongrois Béla Bartók, écrite en 1911.

Sur Knife-Edge, Keith Emerson a été influencé par la pièce Sinfonietta du compositeur slovaque Leos Janacek et par la Suite française no 1 en ré mineur de Jean-Sébastien Bach.

Le simple Lucky Man, une chanson que Greg Lake a composée à l’âge de 12 ans, où l’on retrouve un solo de synthétiseur Moog, a atteint la 48e position du palmarès Hot Billboard 100.

L’opus Emerson, Lake and Palmer a été no 4 au Royaume-Uni, 7e en Allemagne, 9e en Australie, 17e au Canada et 18e aux États-Unis.