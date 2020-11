Noël avant le temps

Frédéric Moroni a vécu une immense période d’incertitude lorsque les commerces jugés non essentiels ont été obligés de fermer. Il a été contraint de mettre la clé dans la porte de sa librairie durant deux mois et demi.

Propriétaire depuis février 2019 de la librairie Donnacona, Frédéric Moroni a fait beaucoup d’investissement lorsqu’il a fait l’acquisition du commerce situé dans la région de Portneuf.

Il n’avait pas de site transactionnel et sa librairie, située dans un centre commercial, ne possédait pas de porte d’accès extérieure. Il ne faisait pas partie, à ce moment, du réseau leslibraires.ca et il n’a pas pu profiter de l’explosion des ventes en ligne.

« Ce fut une période de montagnes russes. C’était difficile parce qu’on n’avait aucune idée de ce qui était pour arriver », a-t-il mentionné, lors d’un entretien téléphonique.

Il a reçu de l’aide gouvernementale et financière et il est en train de rattraper le retard provoqué par les deux mois et demi de fermeture.

« Les mois de juin et de juillet ont été comme Noël. C’était incroyable », a-t-il laissé tomber, ajoutant que les gens de Portneuf ont répondu à l’appel de l’achat local.

Frédéric Moroni a aussi constaté la présence de nouveaux clients depuis la réouverture de la librairie.

« On sent un engouement. Les gens ont eu peur de perdre la librairie et ils sont venus acheter des livres », a-t-il fait savoir.

Diplômé en design graphique, Frédéric Moroni a bifurqué de son champ d’études pour aller vers l’ébénisterie commerciale. Il a travaillé sur de gros projets, comme le Centre Vidéotron, le réaménagement du Centre des congrès et le Monastère des Augustines, et il a eu envie de changement.

Signe du destin

Installé dans le comté de Portneuf depuis 2004, Frédéric Moroni reluquait cette librairie où il était client.

Il n’osait pas demander à la propriétaire Lise Robitaille si sa librairie était à vendre.

« Au printemps 2018, j’étais prêt à plonger et je suis allé sur internet pour trouver le numéro de téléphone de la librairie. La première chose sur laquelle je suis tombé, c’était une annonce indiquant que le commerce était à vendre. C’était comme un signe du destin », a-t-il raconté.

Frédéric Moroni a entrepris des négociations et il est devenu propriétaire en février 2019.

Située dans le centre commercial Place Donnacona, la librairie est de type généraliste. Le nouveau propriétaire a mis en place une section de jeux de société et de rôles, en partenariat avec l’entreprise Détour Ludique. On retrouve aussi des jeux éducatifs.

La librairie Donnacona fait partie, depuis un peu plus d’une semaine, du réseau leslibraires.ca et les effets se font déjà sentir.

« On a reçu une trentaine de commandes. Ce qui est un nombre important pour une petite librairie comme la nôtre. On a été un peu pris de court et il va falloir s’ajuster du côté organisationnel pour répondre à cette demande », a-t-il fait remarquer.

