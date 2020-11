Stars sous les étoiles

Télé-Québec présentera cette semaine le premier d’une série de 12 spectacles qui n’ont jamais été présentés en salles en 2020 en raison du coronavirus. La chaîne commence ce blitz en force avec Rallumer les étoiles à Lac-Mégantic, un événement rassemblant Charlotte Cardin, Safia Nolin, la formation montréalaise Clay and Friends et l’artiste française Pomme.

Tourné en août dernier au temps des Perséides, ce concert renferme plus de beaux moments, notamment quand Charlotte Cardin, Safia Nolin et Pomme unissent leurs voix pour reprendre Je serai (ta meilleure amie) de Lorie en version acoustique.

Autre fait saillant : le groove et l’énergie contagieuse de Clay and Friends, un quintette qui clôture la soirée en point d’exclamation.

Réalisé par Luc Sirois, un habitué des émissions de variétés à grand déploiement (La Voix, En direct de l’univers), cet enregistrement est entrecoupé de segments d’entrevues et d’extraits de répétitions qui montrent combien la scène avait manqué aux artistes. Pour Safia Nolin, il s’agissait d’un premier concert en six mois. Pour Charlotte Cardin, c’était l’occasion de présenter sa nouvelle (et très bonne) chanson en anglais, Passive Agressive.

Se réinventer

Mettre ce concert sur pied n’a pas été de tout repos pour Hubert Lavallée, directeur artistique d’une salle de spectacle intimiste de Lac-Mégantic baptisée La Chapelle du rang 1. Car en plus d’organiser le rendez-vous, il fallait assurer sa captation, avec six caméras, un drone et assez d’équipement pour remplir trois camions 18-roues.

« Le gros défi, c’était de créer un plateau de télévision à trois heures de Montréal... au beau milieu d’un champ sans électricité », indique Hubert Lavallée, qui porte également les chapeaux de producteur, de concepteur et d’idéateur.

Une semaine après Rallumer les étoiles à Lac-Mégantic, Télé-Québec proposera Le Petit Prince, un théâtre musical avec l’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin.