Superficiel et vide

Il compte parmi les plus grandes stars de la musique. Ses moindres faits et gestes sont suivis par des millions d’abonnés, scrutant ses réseaux sociaux à longueur de journée. Bref, Shawn Mendes est un réel phénomène planétaire. Dommage que In Wonder, premier documentaire officiel à lui être consacré, soit d’une complaisance et d’une vacuité abrutissantes.

Mettons d’abord une chose au clair : Shawn Mendes est un jeune homme extrêmement talentueux et charismatique. Ça, c’est indéniable, et son succès, pleinement mérité. Cette critique n’est donc en rien un acte de mauvaise foi.

Le phénomène qu’est Shawn Mendes est donc particulièrement intéressant. D’abord découvert grâce à ses prestations sur Vine (l’ancêtre de l’application TikTok), il n’avait que 15 ans lorsqu’il a été catapulté au sommet des palmarès et sur les scènes du monde entier.

Ça, le réalisateur Grant Singer ne l’aborde que brièvement dans le très décevant documentaire Shawn Mendes : In Wonder, attendu lundi sur Netflix.

En surface

Son principal problème ? Plutôt que d’aller en profondeur comme l’ont fait des documentaires semblables (Five Foot Two ou Miss Americana, par exemple, consacrés respectivement à Lady Gaga et à Taylor Swift), on reste ici constamment en surface avec des extraits de concerts et des banalités sans nom.

Des exemples ? Grant Singer préfère nous montrer d’interminables segments où Shawn Mendes se prélasse sous la douche ou prend la pose pour un égoportrait avec des fans hystériques.

Des avenues intéressantes, telles que les confidences du chanteur sur ses troubles anxieux, sont ainsi réduites à de brèves ponctuations de ce documentaire de 83 minutes.

Et quant à ceux qui espéraient des révélations croustillantes sur sa très médiatisée relation avec la chanteuse Camila Cabello, eh bien pas de chance. Une brève entrevue avec la señorita ne nous en apprend que très peu, outre le fait qu’elle utilise l’expression « cette foutue saga » pour désigner leur amour. Est-ce que les fans inconditionnels apprécieront ce Shawn Mendes : In Wonder ? Probablement ceux qui se délectent de la moindre occasion de voir leur idole en action. Mais les autres préféreront probablement attendre la sortie du prochain album, attendu dans deux semaines, pour renouer avec la star.

▶ Shawn Mendes : In Wonder ★1⁄2

Documentaire de Grant Singer.

Avec Shawn Mendes et Camila Cabello. Disponible sur Netflix à compter de lundi.