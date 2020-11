Tom Brady veut faire mieux

Le célèbre Tom Brady admet que tout n’est pas parfait depuis qu’il s’est joint aux Buccaneers de Tampa Bay. Les longs jeux, en particulier, sont problématiques pour le quart-arrière vedette cette saison.

En effet, Brady n’a complété qu’une seule de ses 13 tentatives de passes de plus de 20 verges à ses trois derniers matchs.

«Il faut assurément faire mieux, a dit Brady lors d’une entrevue publiée dans le Tampa Bay Times. Les gars font du bon travail pour se placer sur le terrain et c’est mon boulot de les trouver et de les rejoindre. Si je n’y arrive pas, ce sont juste de longues passes perdues et nous en avons eus quelques-unes ces derniers matchs.»

Brady et les Bucs s’en tirent quand même très bien comme le prouve la victoire de 46 à 23 contre les Panthers de la Caroline dimanche dernier. L’ancien pivot des Patriots de la Nouvelle Angleterre a connu un très bon match en complétant 28 de ses 39 relais pour 341 verges de gain et trois touchés.

Néanmoins, la faiblesse sur les jeux longs a encore une fois transparu. Brady affiche d’ailleurs sa plus faible moyenne de verges par passe (10,8 verges) depuis 2002.

Un gros défi

Le quart-arrière de 43 ans tentera d’inverser la vapeur lundi contre les Rams de Los Angeles, qui présentent l’une des meilleures défensives de la NFL.

«C’est une défensive du top-10 dans toutes les catégories, a lancé Brady. Ils ont de très bons joueurs, certains ne sont pas si connus, mais ils jouent vraiment bien. Ils sont rapides, agressifs et ils ont une bonne structure. Tu n’as pas beaucoup de temps comme quart-arrière pour te faire une idée puisque cette ligne défensive est sur toi très rapidement.»

Avec une fiche de 7-3 depuis le début de la saison, les Bucs pourraient ravir la première place de la section Sud de la Nationale aux Saints de La Nouvelle-Orléans avec une victoire.

«C’est un gros match pour nous, a ajouté Brady. Il est à nous et nous devons être 100 % prêts.»