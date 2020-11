Demon’s Souls: un remake sublime pour la PS5

Considéré – à juste titre – comme l’un des jeux vidéo les plus difficiles de tous les temps, Demon’s Souls fait aujourd’hui peau neuve avec une refonte intégrale destinée à la PlayStation 5. Même histoire, même difficulté... mais une expérience entièrement bonifiée grâce aux nouvelles technologies. Bref, un remake magnifique et époustouflant en tous points.

Le Demon’s Souls original vous a donné du fil à retordre ? Il y a fort à parier que cette nouvelle incarnation du classique le fera tout autant. Car non, pas question de prendre le joueur par la main pour cette refonte ni de diluer son essence, aussi difficile soit-elle.

Alors avis aux novices : armez-vous de patience. Car le monde que déploie Demon’s Souls en est un aride et complexe, qui nécessitera temps, énergie – et peut-être même quelques jurons – avant d’en assimiler les subtilités et de maîtriser ses mécaniques. Bref, c’est exigeant, brutal, et souvent impitoyable. Mais c’est ce qui en fait sa beauté.

Magnifique

Parlant de beauté, cette refonte du classique est tout simplement magnifique, sa qualité visuelle dépassant largement nos attentes qui, soulignons-le, étaient particulièrement élevées. Car force est de constater que les nouvelles technologies de la PlayStation 5 rendent excessivement bien justice à cet univers glauque et mystérieux. Chaque détail, aussi menu soit-il, semble avoir fait l’objet d’une attention minutieuse lors de la création de ce monde envoûtant. Et c’est franchement réussi.

Mentionnons également l’apport incroyable de la manette de jeu DualSense qui vient bonifier l’expérience à de nombreux égards. Les commandes, désormais plus promptes et fluides, éliminent presque entièrement les aspérités avec lesquelles les joueurs devaient composer lors de la sortie initiale, il y a de cela plus de 10 ans.

Le nouveau système de vibration, de retour haptique et de haut-parleurs intégrés à la manette contribue aussi à rendre l’expérience plus immersive, complète et captivante.

Certes, ces derniers éléments sont la nouvelle norme en matière de jeu pour la nouvelle génération de consoles. Mais leur apport est si grand et impressionnant qu’ils méritent d’être mentionnés.

Demon’s Souls (4,5/5)

Disponible maintenant, exclusivement sur PS5.