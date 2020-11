À vous de jouer

a) Mario Lemieux et Wayne Gretzky

b) Mario Lemieux et Marcel Dionne

c) Wayne Gretzky et Mike Bossy

d) Wayne Gretzky et Marcel Dionne

Wayne Gretzky et Mike Bossy. Bossy a réussi cet exploit de façon consécutive entre 1977 et 1986.