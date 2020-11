Coupe du monde de Levi: autre très belle performance de Laurence St-Germain

(Sportcom) | Laurence St-Germain s’est classée parmi les 10 meilleures skieuses de la Coupe du monde de Levi pour une deuxième journée de suite, dimanche, en Finlande. Après avoir terminé sixième samedi, la Québécoise a pris le huitième rang, cette fois à l’épreuve du slalom.

La skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges occupait le cinquième échelon après sa première descente. Elle a toutefois glissé de trois places après la seconde manche.

«J’ai eu de bonnes sections comme de moins bonnes. C’était super serré après la première manche et je pense que la suivante était similaire, mais les autres filles ont juste mieux skié cette fois», a dit St-Germain.

La Slovaque Petra Vlhova a signé sa deuxième victoire en autant de jours et sa cinquième de suite à l’épreuve de slalom en Coupe du monde grâce à un temps cumulatif de 1 min 49,05 s. Elle a ainsi devancé Michelle Gisin, de la Suisse, et Katharina Liensberger, de l’Autriche, qui ont reçu l’argent et le bronze.

Les Canadiennes Erin Mielzynski et Ali Nullmeyer ont respectivement terminé 13e et 28e, tandis qu’Amelia Smart ne s’est pas qualifiée pour la deuxième manche. Ronni Remme n’a pas fini sa première descente.

«À ma place»

St-Germain a su poursuivre sa lancée de samedi sans laisser la nervosité prendre le dessus. Celle qui n’avait pas été en mesure de se qualifier pour la seconde manche de cet événement l’an dernier tenait simplement à répéter l’expérience de la veille et rester en contrôle.

«Au début, je craignais d’être stressée, puisque j’avais eu un bon résultat hier [samedi], mais finalement, je me sentais bien et en confiance. J’ai pu gérer le stress entre les deux manches et je suis super contente», a-t-elle souligné.

L’athlète de 26 ans a cumulé trois top 10 dans le circuit durant la campagne 2019-2020. Cette fois, après seulement une fin de semaine, elle en compte déjà deux et espère pouvoir maintenir la cadence.

«Mon objectif cette saison est d’être constante et de rester dans le top 10. De partir avec une sixième et une huitième place, c’est exactement ce que je voulais. Je suis contente de mon attitude aussi. J’étais moins impressionnée que d’habitude avant la course et c’était la première fois que je sentais que j’étais à ma place. Ça augure bien pour le reste de la saison.»

St-Germain a passé les trois derniers mois en Europe pour skier. Elle viendra prendre du repos à la maison au cours des trois prochaines semaines avant de retourner sur le Vieux-Continent en vue d’une course prévue le 29 décembre.