Défaite des Sags: un bon premier départ pour Livinov

Les Olympiques de Gatineau ont vaincu les Saguenéens de Chicoutimi par la marque de 3-2. Le match très serré entre les deux équipes s’est transporté en prolongation, dimanche après-midi, au Centre Vidéotron.

Les Saguenéens ont ouvert la marque pour une deuxième fois en autant de matchs. C’est Thomas Belgarde qui a compté le premier but des siens aidé de Fabrice Fortin. Fortin, toujours à la recherche de son premier but dans la ligue, a d’ailleurs pris beaucoup de confiance depuis son arrivée dans la bulle. Le joueur qui en est à sa première saison dans la LHJMQ met de la pression dans la zone de l’adversaire et a récolté deux assistances lors des deux derniers matchs.

Un premier départ satisfaisant pour Litvinov

Sergei Litvinov a profité d’un premier départ en carrière dans l’uniforme des Sags. Litvinov s’est dressé devant le filet en deuxième période alors que la troupe de Yanick Jean a fait preuve d’indiscipline. En plus d’offrir trois avantages numériques aux Olympiques, les Sags ont dû compter sur Litvinov lors d’un tir de pénalité. Le cerbère a bloqué le tir de Zach Dean, à la suite d’une bévue de Michael Pellerin qui a manié la rondelle de la main dans le cercle des buts.

Litvinov n’a toutefois pas pu arrêter le tir de Mathieu Bizier qui complétait le travail du meilleur pointeur des Olympiques, Antonin Verreault, alors que les Sags écopaient d’un troisième désavantage d’un homme sur la patinoire. C’était le deuxième but des hommes de Louis Robitaille lors de la période médiane.

Le gardien partant des Saguenéens n’était pas le seul à connaître une première alors que le défenseur de 15 ans, Matteo Mann, a compté son premier but dans la LHJMQ. Un drôle de rebond venant du tir de la ligne bleue a finalement permis au disque de s’infiltrer au-dessus de Despatie avant de se diriger derrière la ligne des buts, pour permettre aux Sags de créer l’égalité, en troisième période.

La prolongation est nécessaire

Le duel très serré a dû se rendre en prolongation. Les deux équipes se sont ainsi assurées d’aller chercher au moins un point au classement. C’est finalement Samuel Savoie qui a tranché le résultat du match pour permettre aux Olympique de sortir vainqueurs de l’affrontement. Litvinov n’a pas à rougir de sa performance dans la défaite, lui qui a offert toutes les chances de gagner à ses coéquipiers.