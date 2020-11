Justin Barron veut en profiter

La patience de Justin Barron a été mise à rude épreuve depuis un an. Victime d’un caillot de sang à un bras qui lui a fait rater la deuxième moitié de la saison 2019-2020, puis quelques rencontres cette saison, le défenseur est de retour en santé et déterminé à profiter de chaque moment au camp de sélection d’Équipe Canada junior.

Chaque année, les joueurs invités à ce camp répètent presque machinalement à quel point c’est un honneur pour eux d’avoir une chance de représenter leur pays au Championnat mondial de hockey junior.

Quand Justin Barron l’a dit, samedi soir dernier après le premier match intra-équipe disputé au camp, on a eu l’impression qu’il le pensait vraiment.

Le 3 décembre 2019, le caillot de sang découvert dans un bras a officiellement mis fin à sa saison.

Puis, quelques jours avant le début de la présente saison, Barron a dû subir une intervention chirurgicale afin d’éviter que le caillot ne revienne. Il est finalement revenu au jeu le 23 octobre, soit près de 11 mois après avoir disputé un dernier match dans la LHJMQ.

« Je suis extrêmement heureux d’être ici, a mentionné le choix de premier tour de l’Avalanche du Colorado au dernier repêchage. C’est un grand honneur pour moi. J’ai eu la chance d’être entouré de très bonnes personnes lors des 12 derniers mois et j’ai pu régler la situation de mon caillot de sang. Je suis maintenant à 100 % et en santé et je suis très reconnaissant d’être ici. »

LE SOUTIEN DE MACKINNON

À travers cette tempête d’émotions négatives à travers laquelle Barron a dû passer lors de sa convalescence, le défenseur a vécu l’un des plus beaux moments de sa jeune carrière de hockeyeur en octobre lorsque l’Avalanche a prononcé son nom au 25e rang de la première ronde.

Dans une vidéo des coulisses du repêchage de la formation de Denver, publiée sur leurs réseaux sociaux peu de temps après la séance, on apprenait que l’attaquant vedette de l’équipe

Nathan MacKinnon avait écrit à plusieurs reprises au directeur général Joe Sakic pour lui recommander la sélection de Barron.

Les deux joueurs proviennent de la région d’Halifax et se sont entraînés ensemble à plusieurs reprises lors des pauses estivales.

UN EXEMPLE

D’ailleurs, même s’il est un défenseur, Barron tente de transposer certains aspects du jeu du talentueux joueur de centre au sien.

« C’est un joueur que j’ai vu évoluer quand il jouait pour les Mooseheads d’Halifax et évidemment je le suis depuis quelques années dans la LNH. S’il y a une partie de son jeu que j’essaie de recréer, c’est son habileté de dégainer en pleine vitesse et d’utiliser sa vitesse pour battre les défenseurs adverses. Il est vraiment bon dans ces deux aspects. C’est un joueur dynamique et ses pieds sont constamment en mouvement lorsqu’il est en contre-attaque. C’est quelque chose que j’essaie de recréer. »