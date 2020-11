Amendes salées pour l'organisatrice du party de covidiots dans un centre commercial

Après une démonstration impliquant une trentaine de personnes samedi après-midi, l’organisatrice d’un rassemblement antimasque dans un centre commercial recevra au moins trois contraventions.

Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir ces manifestants sans masque qui dansent en plein cœur de la Place Rosemère.

Des agents de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville se sont rends sur place samedi après-midi, mais n’ont pas donné de constats d’infraction à ce moment.

Toutefois, une enquête a été déclenchée et, jusqu’à maintenant, ce sont «18 constats qui seront émis au cours des prochains jours», explique le sergent Martin Charron.

«Il y a plusieurs infractions qui ont été commises samedi, entre autres le fait de ne pas respecter la distanciation sociale, ne pas avoir porté le masque. Samedi on a principalement visé la personne qui a organisé le rassemblement», ajoute M. Charron.

L’organisatrice de la manifestation a été identifiée et recevra au moins trois constats d’infraction de plus de 1000$ chacune, soit plus de 1500$ en incluant les frais.

Même si l’événement n’a duré que quelques minutes, de nombreux policiers ont été monopolisés.