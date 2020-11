Photo courtoisie

Félicitations à l’entreprise familiale Erige Construction, de Québec, qui s’est vu décerner le Galon de la semaine (du 16 novembre), dans la catégorie « Bâtir autrement » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec. Cette reconnaissance est remise dans le contexte de la première présentation des Galons, un nouvel événement 100 % virtuel, ayant pour objectif de mettre en valeur, chaque semaine, les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. L’équipe d’Erige, composée de jeunes passionnés du bâtiment et du patrimoine architectural, offre des services de design, de construction, de rénovation et de gestion de projets. Elle offre, entre autres, à sa clientèle de lui confier l’amélioration du bilan énergétique de sa propriété. Sur la photo, Julien Levesque, président de Erige Construction.

Prix d'excellence

Photo courtoisie

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) a remis ses Prix d’excellence à l’occasion d’une cérémonie virtuelle le 28 octobre dernier. Pour la huitième année, le CPRQ a récompensé des réalisations remarquables qui témoignent de l’attachement et de la passion des Québécois et Québécoises pour le patrimoine religieux. Parmi les 21 dossiers de candidature, 7 méritent un prix ou une mention spéciale du jury, j’ai retenu, dans la catégorie « Mise en valeur », le Monastère des Augustines; dans la catégorie « Restauration », la Corporation St. James the Apostle (Cacouna), et dans la catégorie « Professionnel », le Prix d’excellence remis à Denis Robitaille (photo) qui a relevé avec brio le défi d’assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du patrimoine exceptionnel des Augustines.

Aliments du Québec

Photo courtoisie

Le restaurant Le Champlain du Fairmont Le Château Frontenac, à Québec, a été désigné grand gagnant de la 3e présentation du « Prix restaurateur Aliments du Québec au menu » lors du rendez-vous annuel de l’Association Restauration Québec (ARQ) le 17 novembre dernier. Ce prix spécial a été pensé afin de valoriser les restaurateurs du programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu qui se démarquent par leurs initiatives et leur implication pour s’approvisionner, utiliser et mettre en valeur les aliments québécois. Sur la photo, Stéphane Modat, chef des restaurants du Fairmont Château Frontenac et son prix.

Anniversaires

Photo courtoisie

Miley Cyrus (photo), chanteuse américaine, fille du chanteur country Billy Ray Cyrus, 28 ans... Justin Morissette, fils de Véronique Cloutier et Louis Morissette, 16 ans... Karen Jeffrey, présidente de Suspensions et ressorts Michel Jeffrey, la fille de Michel... Saku Koivu ex-attaquant de la LNH, 46 ans... Vincent Cassel, acteur, réalisateur et producteur français, 54 ans... Dominique Demers, doctoresse en littérature jeunesse, auteure et scénariste québécoise, 64 ans... Francis Cabrel, auteur-compositeur-interprète et vigneron à ses heures, 67 ans... Simon Nolet premier Beauceron à évoluer dans la Ligue nationale de hockey, 79 ans... Clémence Desrochers, auteure, femme d’écriture et de spectacle, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 novembre 2019 : Barbara Hillary (photo), 88 ans, exploratrice américaine et première femme afro-américaine et première femme noire à atteindre les deux pôles... 2018 : Mick McGeough, 62 ans, arbitre de la LNH de 1987 et 2008... 2017 : François Aquin, 88 ans, homme politique qui participa à la fondation du Mouvement Souveraineté-Association en 1968... 2016 : Ralph Branca, 90 ans ex-lanceur des Dodgers de Brooklyn (1944-1953)... 2015 : Dan Fante, 71 ans, écrivain américain... 2014 : Pat Quinn, 71 ans, ancien joueur, entraîneur et dirigeant de la LNH... 2014 : Murray Oliver, 77 ans, ancien hockeyeur qui a joué 15 saisons dans la LNH... 2013 : Isabelle Péladeau, 55 ans, la fille aînée de Pierre Péladeau... 2012 : Larry Hagman, 81 ans, acteur américain (J.R. Ewing dans la série Dallas)... 2009 : Claire Picard, 69 ans, préposée à l’accueil de la boutique au club de golf de L’Auberivière pendant plusieurs saisons... 2008 : Fernand Marcotte père, 84 ans, père du boxeur Fernand Marcotte Jr... 1999 : Arthur Lessard, 78 ans, pionnier du sport québécois... 1995 : Louis Malle, 63 ans, cinéaste français.