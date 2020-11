Des joueurs de la NBA rencontrent le pape

Une délégation de l’Association des joueurs de la NBA s’est rendue au Vatican pour rencontrer le pape François et discuter de justice sociale, lundi matin.

L’ancien des Raptors de Toronto Marco Belinelli, Sterling Brown, Jonathan Isaac, Kyle Korver et Anthony Tolliver, de même que trois membres de la direction de l’Association, ont rencontré le chef de l’Église catholique.

«La rencontre d'aujourd'hui a été une expérience incroyable, a déclaré Tolliver, selon un communiqué de l’Association. Avec le soutien et la bénédiction du pape, nous sommes ravis de nous lancer dans cette prochaine saison revigorés pour continuer à pousser pour le changement et à rassembler nos communautés.»

«Nous sommes extrêmement honorés d'avoir cette opportunité de venir au Vatican et de partager nos expériences avec le pape François, a quant à lui indiqué Korver. Son ouverture d'esprit et sa volonté de discuter de ces questions étaient inspirantes, et nous ont rappelé que notre travail a eu un impact mondial et qu'il doit se poursuivre.»

Plusieurs joueurs de la NBA ont largement appuyé le mouvement Black Lives Matter, qui a pris beaucoup d’ampleur le printemps dernier avec le décès de George Floyd, asphyxié lors d’une arrestation brutale à la fin du mois de mai. Les États-Unis ont ensuite été secoués d’une vague de manifestations dénonçant la discrimination raciale et la brutalité policière.

Certains joueurs du circuit avaient d’ailleurs fait entendre leur désaccord quant à la reprise des activités dans la NBA cet été - après une interruption due à la pandémie de COVID-19 - en raison de l’agitation sociale.