Est-ce réaliste d’interdire la vente de véhicules à essence au Québec en 2035?

Ces derniers jours, le gouvernement du Québec a annoncé l’interdiction de la vente de véhicules neufs à essence en 2035 dans la province. Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio.

À ceux qui disent que le Québec est marginal avec une telle mesure, M. Breton rappelle que le Québec n'est pas seul à effectuer ce virage, rappelant que la Californie a fait une annonce similaire.

«Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais le New Jersey et l’État de New York veulent aussi s’en aller dans cette direction-là. On est rendus avec douze États à zéro émission», souligne M. Breton.

Du côté du Canada, il mentionne que «la Colombie-Britannique a annoncé sa propre loi zéro émission pour 2040 il y a deux ou trois mois, puis il y a même des discussions d’une loi zéro émission fédérale ces temps-ci à la Chambre des communes.»

Au cours de cette émission, il a également été question de l’annulation de l’édition virtuelle du Salon de l’auto de Montréal, du dévoilement du prototype de la Honda Civic de onzième génération, de la présentation des Jeep Wrangler à moteur V8 Hemi et de la Subaru BRZ 2022, ainsi que de la divulgation des gagnants des véhicules de l’année du Guide de l’auto.

Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi livré leurs impressions sur les Jeep Gladiator, Ford F-150 et Mercedes-Benz GLE.

Pour conclure l’émission, Antoine Joubert dénonce la trop grande quantité de véhicules qui ne sont pas entretenus sur les routes du Québec et propose une série de solutions.

