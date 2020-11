«Guerrières»: les luttes silencieuses de femmes exemplaires

Des femmes victimes de drames et d’injustices mènent à bout de bras et presque en silence des combats contre l’adversité et les «craques dans le système». Ingrid Falaise nous en présente cinq, admirables, dans le poignant documentaire Guerrières.

L’empathie plein le regard, l’écoute enveloppante: Ingrid Falaise se révèle une intervieweuse sensible dans Guerrières, elle qui dit avoir l’impression d’être devenue le «journal intime» de plusieurs femmes après la publication de ses deux livres, Le monstre et sa suite, dans lesquels elle relatait son passé d’amoureuse violentée.

C’est d’ailleurs elle qui a eu l’idée de donner la parole aux femmes qui luttent dans l’ombre.

«Elles se battent pour faire bouger les choses, pour ne pas que ça arrive à d’autres femmes, explique Ingrid au sujet de "ses" guerrières. C’est un peu une bataille que j’ai, et que je continue de mener avec la violence conjugale, mais j’avais envie de sortir de ce créneau et de mettre en lumière d’autres failles dans le système, autant judiciaire que sociétal en général. Il y a de la place pour continuer à dénoncer. Ces femmes ont des histoires différentes, mais elles se ressemblent dans leur quête de faire bouger les choses.»

Histoires d’horreur

Articulées et lumineuses, les guerrières racontent leur histoire d’horreur avec dignité. Elles sont déterminées, mais jamais hargneuses, et méritent bien leur titre de combattantes.

Par exemple, Annie St-Onge, sœur de Christine St-Onge, assassinée par son conjoint au Mexique à la fin 2018, raconte que les deux garçons de la défunte n’ont pas droit à la rente d’orphelin de l’IVAC (programme d’Indemnisation des victimes d’actes criminels), parce que le meurtre de leur mère ne s’est pas produit au Québec. Annie St-Onge voudrait une révision de la loi à cet égard.

Nathalie Richard était enceinte de 32 semaines quand elle a appris que le bébé qu’elle portait avait fait un ACV dans son ventre. Monoparentale, elle s’occupe maintenant seule de son beau David de 13 ans, qui est atteint de la paralysie cérébrale, qui est diabétique, qui peut faire une centaine de crises d’épilepsie par jour et qui a l’âge mental d’un enfant d’un ou deux ans. La maman a dû se débattre, au fil des ans, comme dans «la maison des fous d’Astérix» pour toucher les subventions auxquelles elle avait droit.

Aujourd’hui, elle reçoit 14 000$ par année pour prendre soin de son fiston et le garder à la maison, alors que la condition de David entraîne des coûts d’environ 40 000 à 50 000$ par année, en moyenne. Les familles d’accueil, elles, peuvent recevoir annuellement de 40 000$ à 55 000$ par année. Nathalie Richard, dont le salaire est entièrement consacré à payer les gardiennes de son fils, a mis sur pied L’Étoile de Pacho, un organisme qui vient en aide aux parents d’enfants handicapés.

Des récits d’excision, d’accident mortel causé par l’alcool au volant et de prostitution (ancienne travailleuse du sexe, Isabelle Simpson a hérité des dettes de près de 15 000$ de son ancien proxénète), sont aussi de l’heure que dure «Guerrières».

«Les choses bougent»

Ingrid Falaise s’est déplacée en région pour rencontrer ses interlocutrices, le temps de journées entières cet été. Le producteur N12 et Canal Vie ont mis un soutien psychologique à la disposition des femmes, qui ont été scrupuleusement encadrées pendant les tournages, assure Ingrid.

Maintenant, cette dernière, en plus d’espérer tourner éventuellement un deuxième volet de Guerrières, souhaite que l’émission incite institutions et gouvernements à venir en aide à ses courageuses protégées.

«C’est le but. Les guerrières sont en train de mettre en place des actions. C’est leur mission; elles envoient des lettres, font partie de comités. Déjà, les choses bougent», glisse Ingrid Falaise.

Le documentaire Guerrières sera présenté le mercredi 2 décembre, à 20h, à Canal Vie.