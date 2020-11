Guilbault et le tramway

La ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a donné récemment l’étrange impression de se battre contre ses propres électeurs en suggérant que la portion ouest du tracé du tramway soit abandonnée.

À la suite de la publication du rapport du BAPE sur le tramway, Geneviève Guilbault a évoqué l’abandon du tronçon à l’ouest, qui se trouve dans son comté, ce qui permettrait de mieux desservir d’autres banlieues, dont Lebourgneuf ou D’Estimauville.

Le député libéral André Fortin n’a pas manqué de relever la bourde, à la suite de la sortie de Mme Guilbault. « Ça fait six ans que je suis ici, à l’Assemblée nationale, je vois des députés qui se battent pour des projets dans leur circonscription à tout bout de champ [...]. C’est la première fois que je vois une députée militer pour l’annulation d’un projet dans sa propre circonscription, des services pour ses propres citoyens », a-t-il réagi.

De son côté, Daniel Genest, directeur du Bureau de projet du tramway, a déclaré que ça ne faisait aucun sens de couper le tracé dans l’ouest, comme l’avait laissé entendre Mme Guilbault.

Tweet imprécis

Piquée au vif par la sortie du député libéral, Mme Guilbault a ensuite tenté de réajuster le tir. Dans un tweet, elle a affirmé que comme ministre responsable de la Capitale-Nationale, « d’abord et avant tout députée de Louis-Hébert », elle veut qu’on offre « le meilleur service aux résidents des banlieues de Québec, incluant celles à l’ouest ».

Sans vouloir s’expliquer davantage, Mme Guilbault s’est ensuite limitée à répéter, en marge d’une annonce, vendredi, que le gouvernement voulait travailler avec la Ville afin de bonifier le projet de manière à mieux desservir les banlieues.

Je soulignais récemment un bon coup de la ministre et vice-première ministre, qui avait réussi à asseoir à la même table les maires Labeaume et Lehouillier afin d’inviter les gens à la prudence. Les cas de COVID-19 avaient alors explosé dans la grande région, qui était devenue l’épicentre au Québec.

Mme Guilbault avait ainsi su imposer son leadership pour une cause importante. Toutefois, elle impressionne beaucoup moins lorsque vient le temps de défendre le projet de réseau structurant de Québec, le plus important de l’histoire de la région.

Syndrome de la CAQ

Une lectrice m’écrivait la semaine dernière que Mme Guilbault était selon elle « la ministre la plus faible des dernières années lorsque vient le moment de défendre Québec. »

C’est un commentaire que je reçois et entends régulièrement de la part des citoyens et citoyennes de Québec, et qui s’explique assurément par les positions ambiguës de Mme Guilbault par rapport au tramway.

Les élus caquistes de Québec ont souvent plaidé en coulisses, ces derniers mois, qu’ils n’entendaient pas beaucoup de fans du tramway chez leurs concitoyens. Ils souffrent probablement du syndrome d’un parti qui a trop longtemps siégé dans l’opposition, où il s’est prononcé contre des projets soutenus alors par un parti concurrent.

Maintenant que la CAQ forme le gouvernement, Mme Guilbault aurait toutefois avantage à élargir ses horizons. Tout comme ses collègues du caucus de Québec.