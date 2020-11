Joe Biden et le retour à la normale

Pendant que nous assistons à la transition la plus folle de l’histoire, Joe Biden commence déjà à déplacer ses pièces sur l’échiquier. Toutes ces annonces pointent dans la même direction: un retour à la situation qui prévalait avant la présidence Trump.

Si le président sortant a été trop souvent brouillon et impulsif, je lui reconnais au moins deux forces: il a ébranlé un système figé et permis à beaucoup d’électeurs abandonnés par ce même système de s’exprimer. Ce n’est pas rien.

Le président élu est un produit du système américain dans lequel il évolue depuis des décennies. Il en connaît tous les rouages et tous les acteurs principaux. Je n’ai aucun doute sur la compétence des gens dont il va s’entourer. Les nominations auxquelles on procédera demain iront dans ce sens.

Que Joe Biden favorise des gens qu’il connaît bien et dont l’expertise est reconnue ne devrait pas surprendre, ce sera même pour plusieurs un aspect rassurant. Mais est-ce forcément une bonne chose? S’il faut sortir du chaos dans lequel le pays est empêtré depuis quatre ans, faut-il pour autant reproduire les erreurs qui ont permis l’élection de Donald Trump?

J’espère que le nouveau président démontrera un brin d’audace et qu’il intégrera de nouvelles têtes à son équipe. S’il n’y a pas d’État profond, il y a bel et bien une emprise trop grande d’un groupe restreint d’initiés sur le système.

Ils sont nombreux, les Américains, et pas seulement chez les républicains, à déplorer que leurs élus soient de moins en moins représentatifs de leur réalité. Le phénomène n’est pas nouveau, mais le ras-le-bol est plus évident que jamais.

Pendant toute la campagne électorale, et encore plus depuis sa victoire, l’ancien vice-président porte un message qui se veut rassembleur. L’objectif est noble, mais les élus républicains ne démontrent aucun appétit pour la chose. Unir un pays aussi divisé constitue une tâche titanesque et je doute que le meneur de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, mette l’épaule à la roue.

Les chances de réussite me semblent donc bien minces, mais Biden pourrait aider sa propre cause en sortant des ornières, en intégrant une nouvelle génération de penseurs. John F. Kennedy a tenté l’expérience en 1961. Après avoir recruté quelques vétérans ayant servi sous ses prédécesseurs, il a ouvert la porte aux nouvelles idées en recrutant à l’extérieur des cercles habituels.

L’équipe assemblée par JFK, que David Halberstam surnommait ironiquement «the best and the brightest», a connu sa part d’échecs, surtout dans le dossier vietnamien. Malgré les écueils, elle a aussi incarné le renouveau et permis à Lyndon Johnson, le successeur de JFJ après l’assassinat de 1963, d’écrire quelques belles pages de la politique intérieure de cette période.