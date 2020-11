LHJMQ: aucun cas de COVID-19 en une semaine dans la bulle

Aucun cas de COVID-19 n’a été rapporté après les sept premiers jours dans la bulle de la Ligue de hockey junior majeure du Québec au Centre Vidéotron.

Pour une quatrième fois, lundi, les membres des sept organisations présentes à Québec ainsi que le personnel de Ligue sur place ont été testés.

Au total, depuis la mise en place de la bulle, c'est plus de 1000 tests qui ont été effectués, ce qui représente une somme à débourser de plus de 200 000 dollars. Une facture qui est assumée par la ligue et les équipes.

Content du résultat jusqu’ici, l’entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy, souhaite la tenue d'une autre bulle aussitôt qu’au mois de décembre. «J’espère juste une chose, c’est qu’on va continuer à jouer en début décembre. Faire du hockey dans ce contexte-là, c’est fantastique. Ça nous permet de jouer de façon très sécuritaire».