Neige à Québec: appel à la prudence et la patience ce matin

La circulation est au ralenti dans plusieurs secteurs de la région de Québec, alors qu’une première bordée de neige a laissé une accumulation au sol, en ce lundi matin.

Le Service de police de la Ville de Québec ne rapporte aucun accident sur son territoire. Du côté de la Sûreté du Québec (SQ), on signale plusieurs sorties de route qui ont fait des blessés mineurs et des dommages matériels, mais aucun accident grave.

Photo Agence QMI, Guy Martel



Les usagers de la route de Québec, Lévis et les environs sont appelés à faire preuve de prudence, puisque la neige fait tranquillement place à de la pluie verglaçante dans certains secteurs, ce qui rend la chaussée plus glissante.



La neige continuera également de tomber durant la matinée. Selon Environnement Canada, les accumulations prévues sont de 15 à 20 centimètres au total.