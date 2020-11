TVA : hommage aux lauréats de la Fondation SPACQ

Les Louanges, FouKi, Laurence Jalbert, Marc Dupré et les autres lauréats 2020 de la Fondation SPACQ seront à l’honneur dans une série de 16 capsules visant à célébrer le talent et le travail des créateurs de la musique d’ici, diffusées à TVA et sur TVA+.

La SPACQ (Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec) décerne chaque année, lors d’un gala en septembre, ses prix aux auteurs, compositeurs et interprètes s’étant démarqués dans l’industrie de la chanson québécoise.

La 15e édition de l’événement, qui devait se tenir cette année, ayant été annulée en raison de la pandémie, TVA et Productions Déferlantes ont néanmoins tenu à souligner la victoire des gagnants de 2020. Ceux-ci ont de surcroît reçu une bourse de 10 000 $ et une œuvre du réputé peintre québécois de renommée internationale Marc Séguin.

Du lot, Les Louanges et FouKi ont été décorés des prix André-Dédé-Fortin et Éval-Manigat pour l’émergence, Les Trois Accords ont été salués du prix Eddy-Marnay pour l’excellence de l’imaginaire, Laurence Jalbert a accepté le prix Luc Plamondon attribué aux paroliers, Marc Dupré a ajouté le prix François Cousineau pour la composition de chansons à sa collection de récompenses, Chloé Ste-Marie a vu son implication sociale plébiscitée du prix Diane Juster et Charlotte Cardin a mis la main sur le prix Gilles Vigneault de la carrière en marche.

Steve Marin, Marie-Denise Pelletier, Cœur de pirate, Jacques Michel et Cindy Bédard, entre autres, font aussi partie des vainqueurs cette année.

On pourra voir les vidéos, mettant chacun en vedette un(e) récipiendaire, à «Salut Bonjour» et, en semaine, au «TVA Nouvelles» de 22 h, du 23 novembre au 8 décembre. Des capsules seront aussi insérées les 29 novembre et 6 décembre dans des pauses de l’émission «La vraie nature» et du spectacle de Michael Bubblé, «Noël à Hollywood», toujours à TVA. Elles seront aussi disponibles en tout temps au https://www.qub.ca/tvaplus/tva/gala-spacq. L’œuvre musicale des lauréats peut en tout temps être écoutée sur QUB musique.

«TVA profite de l’occasion pour féliciter tous les récipiendaires de cette 15e édition dont la créativité et la qualité de leur œuvre ont été reconnues par la Fondation SPACQ. Un honneur grandement mérité! L’entreprise est aussi fière de poursuivre son engagement à promouvoir et à soutenir le talent québécois particulièrement durant cette période difficile et exceptionnelle que nous traversons et qui atteint toute l’industrie culturelle d’ici», a déclaré dans un communiqué France Lauzière, présidente et chef de la direction, Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu.