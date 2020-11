PLAMONDON, Jeannette



AU CHSLD Donnacona, le 13 novembre 2020, à l'âge de 96 ans et 1 mois, est décédée madame Jeannette Plamondon, fille de feu monsieur Rosaire Plamondon et de feu madame Alberte Leclerc. Elle demeurait à Saint-Basile-de-Portneuf.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure sous la direction de laMadame Plamondon laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Simone, feu Raymonde (feu Bernard Germain), feu Jean-Noël (feu Céline Daigle), feu Louisette (Jean-Paul Gingras), Jean-Charles (Jeannine Renaud); ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines. La famille remercie le personnel dévoué du CHSLD Donnacona et le Manoir des petites douceurs de Saint-Basile et de Saint-Raymond pour leur empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700 rue St-Cyrille Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1 https://www.santeportneuf.ca/