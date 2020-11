Besoin de famille d'accueil au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La DPJ du Saguenay-Lac-Saint-Jean cherche une trentaine de familles d'accueil dans la région.

L'organisme avait pourtant recruté une quarantaine de familles lors d'une campagne intensive il y a deux ans.

Les intéressés peuvent s'inscrire sur le site santesaglac.gouv.qc.ca.

La pandémie de COVID-19 a augmenté les besoins.

«On le voit sur le terrain, a dit la directrice Caroline Gaudreault. On a eu une hausse des signalements. Cette détresse-là, on l'a constaté chez les adultes et les jeunes de la région.»

Présentement, les 480 places sont comblées par 230 familles environ. Un recrutement efficace augmenterait les chances de choisir les endroits les mieux adaptés à la clientèle.

«C'est l'occasion de faire une différence dans la vie des jeunes!», a dit madame Gaudreault.