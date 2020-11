Bientôt un rabais de 40% sur la facture d’électricité des serres

Des rabais d’électricité de 40 % pourraient bientôt être offerts aux producteurs québécois de fruits et légumes de serre qui planifient un projet d’investissement de plus de 3 millions de dollars.

C’est l’un des « trois outils d’aide financière » qui figurent dans un document de travail du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) datant de la mi-novembre.

Doubler la superficie

En ce moment, une importante proportion des fruits et légumes que l’on consomme proviennent déjà des serres, mais Québec a de l’appétit. Le gouvernement espère doubler la superficie de cultures en serre d’ici cinq ans. Elle passerait de 123 hectares à 246 hectares.

« Un gouvernement de la CAQ fera en sorte de doubler la superficie de culture en serre au Québec en bonifiant le programme de rabais d’électricité offert présentement pour les producteurs en serre », avait promis François Legault en campagne électorale le 5 septembre 2018.

À la mise à jour économique de mi-novembre, Québec a injecté des sommes supplémentaires dans la filière des serres, qui dispose d’une enveloppe de plus de 91 millions de dollars.

De l’aide pour grandir

En plus des rabais d’électricité, le MAPAQ prévoit aider les entreprises qui veulent augmenter leurs volumes de production, diversifier leurs offres ou même acquérir, agrandir ou moderniser leurs installations.

Ainsi, les projets de serre de 100 000 $ et plus pourraient obtenir une aide financière pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles, incluant les investissements, jusqu’à concurrence de 600 000 dollars.

Québec souhaite aussi donner un coup de pouce aux serres, qui veulent allonger leur période de production avec une aide financière allant jusqu’à 50 % des dépenses admissibles, incluant les investissements, jusqu’à 50 000 $.

Au Québec, la production totale des fruits et légumes de serre s’élevait à 148 millions de dollars l’an dernier.

Au total, plus de 69 % (26 entreprises) étaient de grandes serres de un hectare et plus, 23 % des serres de taille moyenne (118 entreprises) et 8 % (408 entreprises) étaient des serres de moins de 0,1 hectare.