Cerfs de Longueuil: «On assiste à un manque de courage», selon l'ancienne mairesse Caroline St-Hilaire

La saga des 15 cerfs de Longueuil n’a pas fini de faire couler de l’encre. La mairesse a annoncé hier soir qu’ils seraient déplacés du parc Michel-Chartrand, et Caroline St-Hilaire estime qu'il s'agit d'«un échec monumental».

«Il a fallu que Me Goldwater s’excite un peu et qu’elle dise un peu n’importe quoi... Est-ce que la mairesse est en train de manquer de courage? Est-ce qu’elle a peur de l’avocate Goldwater? Est-ce qu’elle a peur des élections?», questionne Caroline St-Hilaire au micro de Pierre Nantel.

«Parce qu’on va se le dire, les élections municipales sont dans un an et je le répète, Pierre: il est plus difficile de s’attaquer au lobby des animaux que n’importe quel autre dossier», a-t-elle ajouté.

L’animatrice de QUB radio précise que la décision d’abattre ou non des cerfs doit rester scientifique et basée sur des faits. Elle ne doit pas être influencée par une sortie publique et médiatique de l’avocate Goldwater.

Écoutez Caroline St-Hilaire, ancienne mairesse de la Ville de Longueuil et animatrice sur QUB radio: