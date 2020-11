COVID-19: 45 nouveaux décès et 1124 cas de plus au Québec

2/2

La COVID-19 a fait 45 victimes de plus. Un décès est toujours un décès de trop. On voit une ⬆️ des cas dans nos résidences privées pour aînés (RPA). On invite les résidents des RPA à respecter les mesures sanitaires de la santé publique.



👇https://t.co/qXlPKZd14L