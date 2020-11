COVID-19: la France franchit la barre des 50 000 décès, levée du confinement envisagée pour le 15 décembre

Paris | Le gouvernement français envisage de lever le confinement et d’autoriser les déplacements à partir du 15 décembre, peu avant les fêtes de fin d’année, alors que le pays vient de franchir la barre des 50 000 morts dûs à la COVID-19.

Toutes les petites boutiques comme les librairies ou fleuristes pourront rouvrir samedi, mais avec une baisse des rideaux à 21H00. Bars, restaurants, salles de sport et discothèques resteront en revanche fermés, a annoncé mardi le président Emmanuel Macron, en annonçant un premier allègement avec la réouverture samedi des commerces non essentiels fermés un mois plus tôt.

50 237 morts

La France a enregitré un total de 50 237 morts dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, a indiqué Santé publique France.

34 399 décès ont eu lieu en milieu hospitalier, dont 458 au cours des dernières 24 heures, tandis que 15 838 se sont produits dans les établissements pour personnes âgées et dépendantes (Ehpad) et les établissements médico-sociaux, soit 551 de plus depuis la dernière mise à jour de ces chiffres vendredi, précise le site gouvernemental dédié aux statistiques de l’épidémie.

Plus de 9 000 nouveaux cas positifs ont par ailleurs été confirmés, contre près de 4 500 lundi. C’était la première fois qu’ils repassaient sous la barre des 5 000 depuis fin septembre, un chiffre qui est toutefois toujours moins élevé après le weekend, quand moins de tests sont pratiqués.

Le taux de positivité des tests (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) continue également de baisser à 13,1% mardi contre 13,3% lundi et 14% dimanche. Il est en baisse depuis début novembre.

La pression continue à baisser à l’hôpital. Les services de réanimation étaient occupés mardi par 4 277 patients de la COVID-19 (4 438 lundi), dont 270 nouvelles admissions (244 lundi). 30 594 personnes porteuses du virus au total étaient hospitalisées mardi, en nette baisse par rapport à la veille: 31 449.

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé mardi un objectif de 5 000 contaminations quotidiennes avant de lever les mesures de confinement, assorti d’un seuil de 2 500 à 3 000 personnes dans les services de réanimation.