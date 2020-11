De l’ombre à la lumière... la suite

Photo courtoisie

La 16e soirée-bénéfice « De l’ombre à la lumière », présentée le 19 novembre dernier, au profit du service d’hébergement et d’accompagnement pour femmes en situation d’itinérance du YWCA Québec, a réuni près de 600 personnes virtuellement et a permis d’amasser 201 650 $. Parmi les moments forts de la soirée, soulignons les témoignages émouvants de quatre résidentes qui passaient de l’ombre à la lumière en racontant publiquement comment le YWCA Québec a changé leur vie. Le service d’hébergement du YWCA Québec vient en aide aux femmes et leurs enfants en difficulté. L’organisme n’offre pas seulement le gîte, mais procure réconfort et soutien afin d’accompagner les femmes vers un retour à la stabilité résidentielle. Sur la photo : Sophie Gingras, directrice de la philanthropie, YWCA Québec ; Sophie Villeneuve et Jean-Marie Lapointe, co-animateurs de la soirée, et Sophie Paquet, présidente du C.A., YWCA Québec, Financière Banque Nationale – Gestion de Patrimoine.

Biscuit sourire

Un autre organisme de la région de Québec a bénéficié au cours des derniers jours des retombées monétaires de la campagne Biscuits Sourire tenue cet automne chez les franchisés Tim Hortons. C’est ainsi que la Fondation Élan a reçu un chèque de 25 068 $ des franchisés de la région de Québec, somme qui servira à l’achat d’équipements spécialisés pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale Installation IRDPQ en plus de venir en aide à des personnes démunies financièrement qui ne peuvent financer l’achat d’aides techniques. Sur la photo, de gauche à droite : Dave Pichette, président de la Fondation Élan ; Steeven Moisan, franchisé Tim Hortons Saint-Romuald ; Patrick Marquis, franchisé Tim Hortons et, à l’avant, Annie Gagnon, directrice générale de la Fondation Élan.

Cœur + AVC

La 4e campagne de financement « Un bijou de vie », au profit de l’organisme Cœur + AVC, a permis d’amasser plus de 120 000 $. Au total, plus de 690 000 $ ont été amassés depuis la première campagne. Du 1er août au 30 septembre, des bracelets aux couleurs de Cœur + AVC, en édition limitée, étaient en vente (10 $) grâce à une collaboration avec Jean Coutu. Chaque bracelet vendu était accompagné d’une carte affichant les signes de l’AVC selon l’acronyme VITE, ainsi qu’une photo de Josée Boudreault (photo) animatrice et conférencière ayant subi deux AVC, en juillet 2016 et en septembre 2017. La campagne de 2020 a permis de sensibiliser plus de 12 000 Québécois aux signes de l’AVC.

Anniversaires

Karine Vanasse (photo), comédienne et actrice québécoise, 37 ans... Christian Laflamme, originaire de Saint-Charles de Bellechasse, qui a joué pour Chicago, Edmonton, Montréal et St. Louis LNH) avant de terminer sa carrière en Allemagne, 44 ans... Pénélope McQuade, animatrice télé, 50 ans... Alain Chabat, cinéaste et humoriste français, 62 ans... Thierry L’Hermite, acteur, scénariste et producteur français, 68 ans... Louise Laparé, comédienne québécoise, 71 ans... Pete Best, premier batteur des Beatles, 79 ans.

Disparus

Le 24 novembre 2019 : Claude Béland (photo), président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000, 87 ans... 2017 : Simon Poiré, 80 ans, fondateur de Mack Ste-Foy en 1985... 2016 : Florence Henderson, 82 ans, actrice et chanteuse américaine... 2014 : Viktor Tikhonov, 84 ans, ex-entraîneur soviétique à la tête de l’équipe nationale soviétique... 2012 : France Bouchard, 50 ans, conjointe du golfeur professionnel Jean-Louis Lamarre... 2011 : Roland Bélanger, 95 ans, animateur, annonceur-vedette et réalisateur à Radio-Canada... 1991 : Freddie Mercury, 45 ans, musicien britannique... 2007 : Antonio Lamer, 74 ans, ancien juge en chef de la Cour Suprême du Canada... 1994 : Paul Brunelle, 71 ans, chanteur country... 1990 : Fred Shero, 65 ans, joueur et instructeur de hockey canadien... 1987 : Jehane Benoît, 83 ans, animatrice et gastronome