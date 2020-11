Équipe Canada junior: deux joueurs atteints de la COVID au camp de sélection

Le match intra-équipe prévu ce midi au camp de sélection d'Équipe Canada junior a été annulé après que deux joueurs eurent été déclarés positifs à la COVID-19.

Les deux joueurs ont été placés en quarantaine préventive à l'hôtel de l'équipe, à Red Deer.

«Dès la réception du test positif ce matin, il a été décidé de reporter le match entre Équipe Rouges et Équipe Blancs qui devait avoir lieu ce matin au Westerner Park Centrium et de suspendre toutes les activités d’aujourd'hui au camp d'entraînement. Conformément aux protocoles de sécurité de Hockey Canada, tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel ont passé un test obligatoire de dépistage pour la COVID-19 à leur arrivée au camp. Au cours des dix derniers jours, ils ont continué d’en passer sur une base régulière. Par mesure de précaution, nous veillerons à ce que tous les joueurs et tous les membres du personnel passent un autre test avant de reprendre les activités du camp d'entraînement. Les autorités locales et provinciales compétentes en matière de santé ont été mises au courant de la situation, et nous allons continuer de travailler étroitement avec les Services de santé de l’Alberta. Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment», a mentionné Hockey Canada par voie de communiqué.

