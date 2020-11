Jake DeBrusk veut prendre du galon

Jake DeBrusk n’est pas dupe: il sait que son nouveau contrat de deux ans d’une valeur annuelle de 3,675 millions $ signifie que ses responsabilités augmenteront avec les Bruins de Boston.

Âgé de 24 ans, l’Albertain a maintenant disputé trois saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et il comprend très bien qu’on aura maintenant des attentes bien plus importantes à son égard.

«C’est excitant, c'est une grande opportunité, a déclaré DeBrusk, mardi, en vidéoconférence. Je veux en profiter au maximum. Depuis que je suis ici, je fais de grands pas en avant. Évidemment, il y a des hauts et des bas, mais il y a beaucoup de gens qui s’attendent à ce que je passe à la prochaine étape, y compris moi-même. C’est ce que je veux faire. Je suis convaincu que je peux le faire.»

Dans un point de presse lundi, le directeur général des Bruins, Don Sweeney, mentionnait que son attaquant pouvait encore s’améliorer, et pas uniquement au point de vue offensif. Il espère pouvoir compter sur le jeune jouer en infériorité numérique et en échec avant.

DeBrusk a acquiescé mardi, et il semble déjà avoir son plan de match pour être encore plus efficace.

«Je suis d’accord avec ce qu’il a dit, a mentionné DeBrusk. Évidemment, nous avons d’excellents spécialistes en infériorité d’excellentes unités spéciales depuis que je suis dans la ligue. Je pense que, particulièrement en échec avant, je suis l’un des joueurs les plus rapides de l’équipe, et quand je joue bien, je patine. Je peux définitivement mettre plus de pression sur les défenseurs adverses et être plus physique dans les coins.»

«Je pense que ça va de pair avec mon jeu. Ce n'est pas forcément de penser différemment. C'est juste d’être totalement agressif – simplement le faire tout le temps. C'est un peu ce que ça veut dire.»

Sélectionné au 14e échelon par les Bruins au repêchage de la LNH en 2015, DeBrusk a accumulé 62 filets et 120 points en 203 matchs en carrière, montrant un différentiel de +14.