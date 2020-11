Le Canadien offre une récompense à Phillip Danault

L’attaquant Phillip Danault est le récipiendaire du trophée Jean-Béliveau pour la saison 2019-2020, a annoncé mardi le Canadien de Montréal.

Le Québécois succède au capitaine et défenseur Shea Weber, qui avait mérité l'honneur la saison dernière. La liste des finalistes de ce trophée pour la saison 2019-2020 incluait les noms de Jonathan Drouin, Jeff Petry, Carey Price et Tomas Tatar. Les récipiendaires des années précédentes sont Brendan Gallagher, Max Pacioretty, P.K. Subban, Carey Price, Brian Gionta, Michael Cammalleri, Maxim Lapierre, Patrice Brisebois, Alex Kovalev, Francis Bouillon, Steve Bégin et Saku Koivu.

Phillip Danault est le lauréat du trophée Jean-Béliveau pour la saison 2019-2020, reconnu pour ses actions au sein de la communauté.

#GoHabsGo | @CHCFondation https://t.co/9h4BzR86QO — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) November 24, 2020

Décerné annuellement au joueur du Tricolore s'étant le plus démarqué par ses actions et par sa générosité au sein de la communauté, le trophée est assorti d'un don de 25 000 $ à un organisme au choix du joueur honoré. Aussi, Danault a choisi de remettre 20 000 $ au Fonds Marie-Pierre et Phillip Danault de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, qui lutte contre l'intimidation, la discrimination et la violence en milieu scolaire. De plus, il versera 5000 $ à la Fondation des Canadiens pour l'enfance, qui encourage l'activité physique et l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés de 4 à 17 ans.

Instauré en 2003 pour commémorer les 50 années d'association de M. Jean Béliveau avec le Club de hockey Canadien, ce prix vise à «célébrer les valeurs qui caractérisaient le grand homme et joueur qu'il était, lui qui a consacré un important pan de sa carrière à soutenir divers organismes venant principalement en aide aux enfants les plus démunis», a précisé l’organisation par voie de communiqué. Les candidats sont évalués en tenant compte de leur engagement, de leur leadership, ainsi que du temps et de l'implication consacrés aux différentes initiatives collectives et personnelles qui leur tiennent à cœur.