Le comité de vigilance du Port de Québec s'oppose à Laurentia

Le comité qui surveille les activités du Port de Québec, avec la conseillère Suzanne Verreault à sa tête, se prononce contre le projet Laurentia.

Le Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP), a publié sa position mardi dans un communiqué. «À l’heure où les grands enjeux environnementaux doivent être pris en compte dans tous les projets de développement, le rapport préliminaire de l’AEIC démontre clairement que les effets cumulatifs, tant dans la phase de construction que celle de l’opération, pourraient causer des dommages importants sur la qualité de l’environnement, la santé des citoyens et la qualité de vie», écrit le Comité.

Il s'agit de la position des membres votants qui sont les deux conseillères d'Équipe Labeaume Suzanne Verreault et Geneviève Hamelin, les représentants des conseils de quartier et ceux du Conseil régional de l'environnement. Le comité regroupe aussi des membres non-votants qui sont le Port, le ministère de l'Environnement, la Santé publique et le Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Photo d'archives

Le Comité va même plus loin en demandant aux autorités politiques de retirer leur appui au projet de terminal de conteneurs. «Le CVAP s’oppose à la réalisation du projet d’agrandissement du Port de Québec. Le CVAP demande au gouvernement du Québec et à la Ville de Québec de retirer son appui et recommande au gouvernement du Canada de ne pas autoriser l’exécution du projet Laurentia.»

Les deux conseillères se placent ainsi en porte-à-faux avec la position officielle de l'administration Labeaume. À leur voix s'est ajoutée celle du conseiller de Saint-Roch, Pierre-Luc Lachance, qui s'est également opposé à Laurentia.

Le maire, Régis Labeaume, s'est fait un ardent défenseur du projet. De même, le gouvernement Legault a appuyé le projet et en fait la promotion. Les deux instances politiques ont mis de la pression dernièrement sur le fédéral pour que celui-ci appuie à son tour le projet.

Le maire a indiqué qu'il laissait à ses conseillers le loisir de se prononcer contre le projet publiquement.