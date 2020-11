Maudit cellulaire!

Mon mari, un petit entrepreneur, a tellement donné le mauvais exemple à nos enfants que désormais, tout le monde a le nez collé sur son cellulaire pendant le seul repas qu’on prend tous ensemble le soir. J’ai beau leur dire que je suis tannée de parler aux murs, que j’en ai marre que personne n’apprécie ce que je me donne tant de mal à préparer pour eux, le message passe pour un soir ou deux, et le manège recommence aussi vite. Existe-t-il un truc pour que ça marche à long terme ?

Anonyme

Il faut avoir une discussion de fond avec votre mari pour lui faire comprendre qu’il donne le mauvais exemple. Mettez-le face à son devoir d’éducateur et de formateur de ses enfants qui lui commande de s’amender au plus vite. Et à vous je dis : imposez-vous. D’une part, en interdisant la présence du cellulaire à table, et si vous êtes malheureusement incapable de vous rendre jusque-là, de vous imposer à vous-même de quitter la table avec votre assiette dès le moindre écart.