Remontée des cas de COVID-19 à Québec

La région de Québec recense 153 nouveaux infectés, le bilan le plus élevé depuis au moins deux semaines, alors que la situation s’améliore de jour en jour du côté de Chaudière-Appalaches.

Contrairement à la semaine dernière qui avait commencé tranquillement dans la région en termes de nouveaux cas, on semble assister à une légère remontée depuis lundi. La moyenne de 94 nouveaux infectés par jours de la semaine dernière pourrait donc augmenter conséquemment si la cadence se maintient.

La Capitale-Nationale a donc enregistré 10 952 porteurs du virus depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, elle déplore trois nouveaux décès sur son territoire, pour un total de 416 victimes du virus.

Au sud du fleuve, la propagation semble être au ralenti depuis quelques jours. À l’inverse de Québec, Chaudière-Appalaches recense son bilan le plus faible depuis le 10 novembre, avec la confirmation de 34 nouveaux cas.

La COVID-19 a malheureusement fait une victime de plus dans la région, qui en dénombre à présent 120.

La situation est plus préoccupante au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Si on ne rapporte «que» 104 nouveaux cas depuis la veille, soit une diminution de 57, on fait état de sept décès de plus. La région franchit ainsi la barre des 100 morts depuis le début de la pandémie, avec 103 vies perdues.

À l’échelle provinciale, 1156 nouveaux infectés sont dénombrés, ainsi que 45 morts supplémentaires liées à la COVID-19.

La COVID-19 a fait 45 victimes de plus. Un décès est toujours un décès de trop. On voit une ⬆️ des cas dans nos résidences privées pour aînés (RPA). On invite les résidents des RPA à respecter les mesures sanitaires de la santé publique.



— Christian Dubé (@cdube_sante) November 24, 2020