Trump bon pour les médias

Dès son entrée sur la scène politique, Donald Trump a su attirer tous les projecteurs dans sa direction. C’est d’abord en raison de cette attention médiatique intense que les dirigeants du Parti républicain ont toléré sa présence lors des premiers débats des primaires 2016.

Si Donald Trump a su capitaliser sur l’obsession des médias et devenir le candidat incontournable chez les républicains, ces mêmes médias ont tiré profit de sa présence et de son attitude hors normes.

Ce matin, le site Axios révélait que deux des cibles préférées du président sortant, le Washington Post et le New York Times, ont augmenté leur lectorat de manière significative. Chacune des publications a triplé le nombre de ses abonnements au format numérique depuis le début du «phénomène Trump».

Autant le Post que le Times ont profité de la manne des quatre dernières années pour développer des stratégies de croissance qui devraient leur permettre de s’adapter au départ de Donald Trump le 20 janvier.

Sans entrer dans tous les détails de la planification des deux grands journaux, je note au moins un trait commun. On investit de plus en plus dans l’opinion. Si on n’abandonne pas le journalisme d’enquête ou la couverture quotidienne de l’actualité par les journalistes, on met l’accent sur la participation de chroniqueurs.

Il s’agit d’une tendance lourde aux États-Unis et ailleurs, c’est l’opinion qui semble être la clé de la rentabilité. Que ce soit à l’écrit ou en formule podcast, les lecteurs démontrent une préférence pour ceux et celles qui se prononcent sur les enjeux.

Le phénomène serait plus prononcé au sein du Times que du Post, ce qui explique la présence accrue de chroniqueurs plus près de la mouvance woke qui a divisé l’équipe éditoriale pendant la dernière année.

Les analystes et les historiens auront beaucoup de matériel lorsque viendra le temps de faire le bilan des retombées de cette présidence à nulle autre pareil, mais il ne faudrait pas oublier de réserver un chapitre à la couverture médiatique.

Si les médias étaient déjà très polarisés et plus orientés qu’au Québec avant la venue de Trump, la situation s’est, à mon avis, détériorée. Non seulement les médias traditionnels doivent-ils gérer la compétition déloyale des réseaux sociaux et de la désinformation, mais leur modèle d’affaires est en pleine évolution.